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    • 11.10.2020 Gazete
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    Gözlerinden öperiz (Yurttan ve dünyadan koronavirüs manzaraları)

    Dr. , COVİD-19 ile mücadele ederken hastalığa yakalandı. Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Eve döndüğünde kızımın saçları beyazlamış, oğlum ise 4 kilo vermişti. Bu hastalığı anlatması çok zor.

    Gözlerinden öperiz

    Sağlık çalışanları COVİD- 19'a karşı destan yazdı. Hastanesi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi , bu mücadele sırasında hastalığa yakalananlar arasındaydı. Bir ay önce rahatsızlanan Dr. Serap Satış yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

    "Ağır bir tedavi süreci yaşadım. Bu hastalığın ağrısı yaşanır fakat anlatılması çok zor bir şey" diyen Dr. Satış, herkese "Tedbirlere ve kurallara uyalım. Sevdiklerimizin yüreğine ateş düşürmeyelim. Daha mutlu günler geçirmek için bu pandemi döneminde mesafeye ve hijyene dikkat edelim" çağrısı yaptı.

    EMEĞİ ÖDENMEZ
    'de Dr. Mehmet Atilla Baran, 6 Eylül'de Coronavirüs'e yakalandı. Emekliliğine 4 gün kala virüs nedeniyle hayata gözlerini kapadı. Yakın arkadaşı Dr. Ali Erhan Kiriş, kahraman doktorun son ana kadar virüsle savaştığını anlattı.

    "Son dakikaya kadar görevini çok güzel yaptı. İnanılmaz sosyal ve maceraperest bir insandı. Dünyanın birçok ülkesini gezdi. Emekli olduktan sonra gezeceği yerleri anlatmıştı. Ama herhalde buraya kadarmış" ifadesini kullandı.

    ANA MÜCADELE
    Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli hemşire Nilüfer Korol, 2 ay önce emekliye ayrıldı. Annesi Fatma Korol 27 Eylül'de COVİD-19 nedeniyle şehir hastanesinde tedaviye alındı. Bunun üzerine Korol, emekli olduğu hastanede annesine refakat etmeye başladı. "Lütfen herkes maske ve mesafe kuralına uysun" uyarısı yaptı.

    COVİD-19'LA DANS
    'da bazı eğlence mekanları yasağa aldırmadı.

    Sabaha kadar parti yaptı! Maske ve mesafe kurallarının hiçe sayıldığı eğlencede, vatandaşlar dans edip göbek attı. Ekiplerin baskın düzenlediği gece kulübündeki 75 kişiye toplam 239 bin 400 lira ceza yazıldı.

    SALGINI AŞI DEĞİL TEDBİR BİTİRECEK
    Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Coronavirüs ile son durumu değerlendirdi. Kurallara uyumaması halinde salgının 2021'in sonunda hatta 2022'de biteceğini söyledi. "Bu salgını bitirecek aşılar değildir. Bizim kurallara uymamızdır" dedi.

    FAVIPIRAVIR UYARISI
    'nca güncellenen 'Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavi Rehberi'nde, Favipiravir adlı ilacın gebelerde ve emzirenlerde kullanılmaması gerektiği bildirildi.

    CANLI BOMBA!
    ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz hafta eşi Melania ile birlikte Coronavirüs'e yakalandı. 5 günlük tedavisinin ardından dünyaya "İyiyim" mesajı yolladı. Önceki akşam canlı yayınına telefonla katıldı. Yayın sırasında sık sık öksürmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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