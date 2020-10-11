Çocukluğunda doktorların "konuşamaz" dediği otizmli Recep Ege Altıncıoğlu, opera ve şan bölümünden mezun olduktan sonra girdiği yüksek lisans sınavını da başarıyla geçti. Altıncıoğlu 5 sene önce de yüzde 50 burslu olarak eğitim almaya başladığı Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera ve Şan Bölümü'nü bitirerek en büyük isteği olan otizmli bireylere müzik eğitimi verme hedefine bir adım daha yaklaştı. Eğitim hayatına devam etme kararı alan Altıncıoğlu, girdiği sınav sonrası Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Müzik Ana Sanat Dalı Özel Şartlı Tezli Yüksek Lisans Programı'na katılma hakkı kazandı. Ege, "Hayallerim gerçeğe dönüştü. Benim hayattaki en büyük şansım annem. Beni hiç yalnız bırakmadı, hep bana destek oldu" dedi.