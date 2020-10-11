Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Bravo Ege

    İzmir’de, 1,5 yaşındayken otizm teşhisi konulan , otizmlilere müzik dersleri verebilmek için opera ve şan bölümünü bitirdi.

    Bravo Ege

    Çocukluğunda doktorların "konuşamaz" dediği otizmli Recep , opera ve şan bölümünden mezun olduktan sonra girdiği yüksek lisans sınavını da başarıyla geçti. Altıncıoğlu 5 sene önce de yüzde 50 burslu olarak eğitim almaya başladığı Müzik Bölümü Opera ve Şan Bölümü'nü bitirerek en büyük isteği olan otizmli bireylere müzik eğitimi verme hedefine bir adım daha yaklaştı. Eğitim hayatına devam etme kararı alan Altıncıoğlu, girdiği sınav sonrası Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Müzik Ana Sanat Dalı Özel Şartlı Tezli Yüksek Lisans Programı'na katılma hakkı kazandı. Ege, "Hayallerim gerçeğe dönüştü. Benim hayattaki en büyük şansım annem. Beni hiç yalnız bırakmadı, hep bana destek oldu" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Bravo Ege