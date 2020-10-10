Prenses Süreyya kimdir? Prenses Süreyya nereli? Kırmızı Oda Prenses Süreyya gündemde en çok merak edilen kişilerden birisi oldu. Kırmızı Oda dizisinde adı geçen Prenses Süreyya kimdir sorusuna yanıt aranıyor. İran'da Şah Pehlevi döneminden hatırlanan simge isimlerden birisi olan Prenses Süreyya'nın Türkiye ziyareti o dönem için olay olmuştu. Güzelliğiyle dikkat çeken Prenses Süreyya dünya basınının da sık sık ilgisini çekiyordu.

PRENSES SÜREYYA KİMDİR?

İran Prensesi Süreyya, 1950'li yıllarda Batı Almanya'nın İran büyükelçisi ve asilzade Halil İsfendiyari'nin ve Moskova doğumlu Alman eşi Eva Karl'ın en büyük çocuğu ve tek kızıydı.