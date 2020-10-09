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    • 09.10.2020 16:30
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    Son dakika: 'nın finans kaynağı çökertildi!

    ’ın ilçesinde, başlatılan Yıldırım-7 operasyonu kapsamında terör örgütü ’nın önemli gelir kaynağına bir darbe daha vuruldu.

    PKK'nın finans kaynağı çökertildi!

    İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü ile yasadışı üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu sürüyor.

    ilçesi Duru, Dernek ve Örtülü mahallesi kırsalında, icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı. Söz konusu operasyonda; 9 farklı noktada, 128 kilogramı toz, 192 kilogramı kubar, 5 kilogramı skunk olmak üzere toplam 325 kilogram esrar maddesi ile 373 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli yakalanarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kenevir bitkileri numune alınmasının ardından olay yerinde imha edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: PKK'nın finans kaynağı çökertildi!