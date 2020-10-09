Dr. Gün, oda arkadaşı olan meslektaşının Kovid-19'a yakalandığını belirterek, "İkimiz de korunmamıza rağmen o hastalığı kaptı ve çok ağır atlattı. Yoğun bakımdan çok zor çıktı. Her gün onu görüyordum ve gördükçe daha çok üzülüyordum. Aşı konusunda kararlılığımı o artırmış olabilir." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA YÜRÜTÜLEN AŞI ÇALIŞMALARINDAN İKİSİNE KATILDIK"

Hastanenin aşı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. İftahar Köksal ise birçok önlem alınmasına rağmen halen vaka sayısında beklenen azalmanın yaşanmadığını söyledi.