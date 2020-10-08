Sosyal medya hesabından Schiff'in paylaşımını alıntılayarak açıklama yapan Kılıç, "İstihbarat Komitesi Başkanı olarak hakikati ve sahadaki gerçekleri bilmesi gereken Vekil Adam Schiff'ten bunları işine geldiği gibi çarpıtan yeni bir paylaşım. ABD halkı siyasi çarpıtmalardan ziyade gerçeği bilmeyi hak ediyor." açıklamasında bulundu.

HAYDUT DEVLET ERMENİSTAN

Ermenistan'ın son 4 ayda Azerbaycan'a karşı iki saldırı düzenlediğini hatırlatan Kılıç, "Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan kendi topraklarında sadece kendini savunma hakkını kullanıyor. Azerbaycan başka bir ülkenin topraklarına saldırmıyor." değerlendirmesinde bulundu.