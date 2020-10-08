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    • 08.10.2020 10:59
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    Edirnekapı metrobüs durağı yenileme çalışması nedeniyle 2 hafta kapatılacak

    Metrobüs hattında Edirnekapı durağı yenileme çalışması nedeniyle bu hafta sonu Beylikdüzü istikametinde bir sonraki hafta sonu ise Söğütlüçeşme istikametinde kapatılacak.

    İHA
    Metrobüs durağı iki hafta kapatılacak

    Edirnekapı İstasyonu'nda Temmuz ayında başlatılan genişletme çalışmaları devam ediyor. İstasyon, bariyerlerin ve zemin beton imalatının yapılabilmesi için, 9 Ekim Cuma'yı 10 Ekim Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı, Beylikdüzü istikametine tek yönlü kapatılacak. Çalışmalar hafta sonu tamamlanıp 12 Ekim Pazartesi saat 05.00'te bitirilecek ve hat, çift yönlü kullanıma açılacak.

    ÇİFT YÖNLÜ OLARAK KULLANILACAK
    Aynı şekilde, bir sonraki hafta sonu, yani 16 Ekim Cuma gecesi Söğütlüçeşme yönü yolculara kapatılacak. Bu çalışmalar da hafta sonu tamamlanıp 19 Ekim Pazartesi sabah 05:00'te istasyon, çift yönlü olarak kullanıma açılacak.

    BİR ÖNCEKİ VEYA BİR SONRAKİ İSTASYON KULLANILACAK
    İlk hafta sonu istasyonun Beylikdüzü istikametinde kapıların ters tarafta kalması nedeniyle yolcu iniş ve binişleri yapılamayacak. Yolcular bir önceki veya bir sonraki istasyondan inip binebilecek. Bir sonraki hafta sonu bu kez Söğütlüçeşme istikameti kapatılacağından, bu yöne gitmek isteyen lular, bir önceki veya bir sonraki istasyondan iniş veya biniş yapabilecek.

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    Haberler Güncel Edirnekapı metrobüs durağı yenileme çalışması nedeniyle 2 hafta kapatılacak