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    • 08.10.2020 10:19
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    Son dakika: merkezli operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    AA
    10 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    Cumhuriyet Başsavcılığınca /'nin yeniden yapılanma içerisine giren, "hücre ve öğrenci evleri" adı altında faaliyet gösterdiği, örgüte eleman ve maddi destek sağladığı belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

    Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip ile detaylı araştırmalar sonucu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince , Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, , , Karabük, Kocaeli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan bazı sanıkların Sakarya'ya getirildiği ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı