Soğuk algınlığı olarak da adlandırılan nezlede görülen temel semptomlar, hapşırma, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı. Hapşırma ve burun tıkanıklığı korona virüste hiç görülmezken bazı hastalarda boğaz ağrısı tespit ediliyor. Ancak solunum zorluğu, öksürük ve kuru öksürük gibi korona virüs belirtileri nezleye yakalanmış hastalarda görülmüyor'' diye konuştu.