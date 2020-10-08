Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs testi pozitif çıkan Ulaştırma ve Altyapı eski bakanı Mehmet Cahit Turhan için 'geçmiş olsun mesajı yayımladı.
"RABBİM TÜM HASTALARA ACİL ŞİFALAR VERSİN"
Bakan Albayrak paylaşımında, "Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;
"TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI"
"RABBİM TÜM HASTALARA ACİL ŞİFALAR VERSİN"
Bakan Albayrak paylaşımında, "Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;
Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. @Mcahidturhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim.
Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.
Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 8, 2020
"TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI"
Mehmet Cahit Turhan, "Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz." mesajını paylaşarak koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.