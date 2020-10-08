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    • 08.10.2020 22:25
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    'tan koronavirüs testi pozitif çıkan Cahit Turhan için 'geçmiş olsun' mesajı

    , Twitter hesabından koronavirüs testi pozitif çıkan Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

    Bakan Albayrak'tan Turhan için geçmiş olsun mesajı
    , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs testi pozitif çıkan Ulaştırma ve Altyapı eski bakanı için 'geçmiş olsun mesajı yayımladı.


    "RABBİM TÜM HASTALARA ACİL ŞİFALAR VERSİN"
    Bakan Albayrak paylaşımında, "Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin" ifadelerine yer verdi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;



    "TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI"
    Mehmet Cahit Turhan, "Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz." mesajını paylaşarak koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

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    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan koronavirüs testi pozitif çıkan Cahit Turhan için 'geçmiş olsun' mesajı