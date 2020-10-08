Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. @Mcahidturhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim.

Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.

Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.