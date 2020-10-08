Bu iddia savunma iddia makamınca kabul edilebilir bir savunmadır ancak bizim duruşma salonunda gözlediğimiz salonda olan birçok kişi meslektaşlarımızın gözlemlediği son derece zeki, son derece geçmişe dönük, an an bir çikolatanın alış anına kadar hatırlayan sanığın olay anına ilişkin onları hatırlamadığına ifade eden sözlerinin inandırıcılığı elbette olmayacaktır. Dosyada da buna ilişkin ön incelemelerde mevcuttur" dedi.

'ANNELER AĞLAMASIN'

Zeynep'in annesi Arzu Şenpınar ise, "Anneler ağlamasın ben bunu istiyorum. Başka hiçbir sey istemiyorum anneler ağlamasın" diyerek kızının fotoğrafını elinden hiç düşürmedi