'HASTALAR, TEDAVİDEN SONRA DA BESLENMELERİNE DİKKAT ETSİN'

Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olanların kesinlikle beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Köse şunları söyledi:

"Hastalarımızın dikkat etmesi gereken en önemli konu bu dönemde bağışıklık sistemlerini yüksek tutmaları. Ben iştahsızlığımdan dolayı yemek yiyemediğim için bağışıklık sistemim zayıfladı. Bağışıklık sistemine bağlı olarak da vücut halsiz oluyor ve bu da hastalığın seyri açısından çok etkili oluyor. Hastanede ara öğünlerle birlikte toplam 6 öğün yemek veriliyor. Böylece vücut biraz daha toparlanıyor ve hastalığın vücuttan atılması daha kolaylaşıyor. Hastaların taburcu olduktan sonra en fazla dikkat etmeleri gereken konu beslenmeleri. Evde de, hastanede yediğiniz yemek düzeninde yemek yenmesi gerekiyor. Lifli gıdalar yenmesi, katı gıdaların yenmemesi gerekiyor. Katı gıdalar yediğinizde bu sefer sindirim sisteminiz zarar görmeye başlıyor ve büyük sıkıntı yaşamaya başlıyorsunuz."

EŞİ VE KIZI DA TEDAVİ GÖRDÜ

Hastalığı sırasında eşi ve kızının testlerinin de pozitif çıktığını kaydeden İsa Köse, "14 yaşında bir oğlum var ama o negatif çıktı. O hakikatten dikkat ediyordu. Evdeki bardağına, dışarıdan geldiğinde el yıkamasına, genel hijyenine, maskesine ve mesafesine çok dikkat ediyordu. Bana karşı bile çok mesafeliydi. Çok şükür ailem hafif atlattı. 11 gün sonra testleri negatife döndü" ifadelerini kullandı.