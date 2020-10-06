Şok iddia! Balon balığı 'mezgit' diye satılıyor

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz Körfezi'nde balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığı, balıkçılara ve diğer balık türlerine zarar vermeye devam ediyor. Denizdeki hemen her şeyi yemek amacıyla saldıran, tenekeyi dahi parçaladığı görüntüleriyle hafızalarda yer eden balon balığının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

'SEYYAR TEZGAHTA FİLETO BALIK ALMAYIN'

Balon balığının bazı semt pazarlarındaki balık tezgahlarında zehirli iç organlarının temizlenerek satışa sunulduğu iddiası vatandaşları tedirgin etti. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın tehlikelerine dikkati çekti. Balığın iç organlarının ve etinin barındırdığı 'tetrodotoksin' adlı zehirden dolayı yenmesinin zararlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, "Biz de duyduk bu şekilde satış yapıldığını. Kesinlikle bu şekilde satış yapanlardan alışveriş yapmasınlar. Hele ki fileto balıkları hiç almasınlar. Hangi balığa ait olduğu belli olmayan bir et bu. Kaçaklar olabilir, farklı şeyler olabilir" dedi.

Prof. Dr. Gökoğlu, bilimsel çalışmalarda balon balığının etinin de zararlı olduğunun tespit edildiğini, etinde zehir bulunduğunu belirterek yenilmemesini tavsiye etti.