KALP KRİZİ GEÇİRENE DE GEBEYE BAKTIK

Sadece Kovid-19 hastalarına değil, kalp krizi geçiren Kovid-19 hastasına ya da koronavirüse yakalanan hamile hastaya da baktıklarını söyleyen Doç. Dr. Yiyit , şunları söyledi: "Bu bize ciddi tecrübe getirdi. Örneğin koronavirüse yakalanan gebelerin takibi ultrason ile takip etmeye başladık. Normalde tomografi ile yapılıyordu ama bu da gebe için yüksek radyasyon nedeniyle riskliydi.Hem annelerimizi hem bebeklerimizi koruduk. Kitapta bu tecrübelerimiz de yer aldı."