Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü PKK'yla etkili mücadelesi devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter sayfasından etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili son bilgiyi aktardı.

SON 10 GÜNDE 147 TERÖRİST

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Kararlı, Etkin ve Güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."