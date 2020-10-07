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    • 07.10.2020 16:49
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    Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada son 24 saatte 20, son 10 günde 147 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü PKK'yla etkili mücadelesi devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter sayfasından etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili son bilgiyi aktardı.

    SON 10 GÜNDE 147 TERÖRİST
    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Kararlı, Etkin ve Güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi