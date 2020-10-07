Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım." ifadelerine yer verdi.