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    Son dakika: Koronavirüste son durum! yeni tablo ile 7 Ekim Kovid-19 sayılarını duyurdu

    Son dakika haberi... 7 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım." ifadelerine yer verdi.

    6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 7 Ekim Kovid-19 sayılarını duyurdu