2020 DGS taban puanları kaç? DGS ek tercih var mı? DGS ek tercih ne zaman olacak?

DGS ek tercih var mı? DGS ek tercih ne zaman olacak? 2020 DGS taban puanları tercih yapan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Tercihlerde istediği üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler DGS ek tercih var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. DGS taban puanları da tercihlerin kaç puanla kapatıldığını merak eden adaylar tarafından merak ediliyor.

DGS TABAN PUANLARI KAÇ?

Aşağıdaki tablodan DGS taban puanlarına ulaşabilir ve üniversitelerin en son kaç puanla alım yaptığını görebilirsiniz.

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