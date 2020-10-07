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    • 07.10.2020 16:09
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan "Saraçoğlu Yenileme Projesi" paylaşımı: Yemyeşil bir yaşam merkezi olacak

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Saraçoğlu Yenileme Projesi'ne ilişkin, "Projemiz, mahalle kültürünün yaşatıldığı, yeşil yürüyüş yolları, çocuk parkı, ticari alanlarıyla 7 gün 24 saat canlı, yemyeşil bir yaşam merkezi olacak." ifadesini kullandı.

    Bakan açıkladı: Yaşam merkezi olacak

    , Twitter hesabından, başkentte hayata geçirilecek Saraçoğlu Yenileme Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

    'nde hayata geçirilecek projenin "koruma, yenileme ve yaşatma" eksenli olduğunu ve projeyle 'ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandırılacağını belirten Kurum, "Özel bir kentsel tasarım anlayışıyla hareket edilerek hazırlanan ve yeşil alanlarıyla Ankara'ya nefes aldıracak projede, tescilli yapıları ve mahallemizdeki yarım asırlık 210 anıt ağacın tamamını koruyacağız. Bu projede tek bir ağaç bile kesilmeyecek." bilgisini verdi.

    Bakan Kurum, şunları kaydetti:

    "Depremsellik durumunu analiz eden statik raporlar hazırladığımız ve Kültür Varlıkları Kurulunun onayıyla hareket ettiğimiz projemiz, mahalle kültürünün yaşatıldığı, yeşil yürüyüş yolları, çocuk parkı, ticari alanlarıyla 7 gün 24 saat canlı, yemyeşil bir yaşam merkezi olacak. Saraçoğlu Mahallesi'nin özgün mimari yapısını ve tarihi kimliğini koruyup, yeşil alanlarını artırarak gelecek nesillere aktarma hedefiyle hayata geçireceğimiz ve Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında milletimize armağan edeceğimiz projemiz Ankara'mıza, ülkemize hayırlı olsun."

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    Haberler Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan "Saraçoğlu Yenileme Projesi" paylaşımı: Yemyeşil bir yaşam merkezi olacak