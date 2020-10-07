Bucak ne demek? Bucak anlamı nedir? VGM bucak ne demek?

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BUCAK NE DEMEK?

Özellikle herhangi bilinmeyen bir noktayı anlatırken gündelik yaşam içerisinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse;

''Bunlardan sonra köşede, Bucak'ta, Kendi aleminde yaşayan Türkler vardı'' (Yahya Kemal Beyatlı)

Aynı zamanda farklı ilçelerin bir yetkiliyle yönetilen farklı bölümleri olarak da tabir edilebilmektedir.

Bucak veya nahiye; coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet bakımlarından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen, ilçeden küçük idari bölüm.