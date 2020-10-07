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    • 07.10.2020 16:15
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    ? nedir? ne demek?

    ? ne demek? VGM başvurusu yapacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. VGM başvurusu yaparken istenen bilgilerden birisi de “bucak” oldu. İşte bucak kelime anlamı!

    takvim.com.tr
    Bucak ne demek? Bucak anlamı nedir? VGM bucak ne demek?

    ? ne demek? arama motorlarında son günlerde araştırılıyor. VGM burs başvuruları sırasında bucak bilgisi isteniyor. Bu nedenle bucak ne demek sorusuna cevap aranıyor.

    BUCAK NE DEMEK?

    Özellikle herhangi bilinmeyen bir noktayı anlatırken gündelik yaşam içerisinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse;

    ''Bunlardan sonra köşede, Bucak'ta, Kendi aleminde yaşayan Türkler vardı'' (Yahya Kemal Beyatlı)

    Aynı zamanda farklı ilçelerin bir yetkiliyle yönetilen farklı bölümleri olarak da tabir edilebilmektedir.

    Bucak veya nahiye; coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet bakımlarından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen, ilçeden küçük idari bölüm.

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