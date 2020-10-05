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    • 05.10.2020 15:20
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    Son dakika: İbrahim Kalın: Macron'un ' krizde' iddiası tahrikkar ve tehlikeli ifade

    Son dakika haberi... İbrahim Kalın, " Macron'un ' krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir" dedi.

    Macron'a sert tepki: Tahrikkar ve tehlikeli!

    Kalın, Twitter'daki hesabından Emmanuel Macron'un sözlerine yanıt verdi. Sözcü Kalın, açıklamasında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İbrahim Kalın: Macron'un 'İslam krizde' iddiası tahrikkar ve tehlikeli ifade