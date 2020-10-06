Covid-19, 1 milyon 41 bin 824 kişiyi hayattan kopardı. Trabzon'da yaşayan 98 yaşındaki Bedriye Saka ise Coronavirüs ile mücadelede gençlere taş çıkarttı. Ateş, iştahsızlık ve nefes darlığı şikayetleri yaşayan Bedriye Saka, hastalığı tam 12 günde atlattı. Dün taburcu olan asırlık çınar, "Çok hastalık gördüm ama bu hastalık gibi bir hastalık görmedim. Hastanede beni makineye bağladılar. Çok zor günler geçirdim. Bana çok iyi baktılar, iyileştim. Allah hepsinden razı olsun, Allah devlete zeval vermesin" diyerek yaşadıklarını anlattı.