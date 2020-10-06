İstanbul dolu uyarısı! İstanbul’da dolu ne zaman yağacak? İstanbul dolu hangi ilçelerde?

İstanbul dolu ne zaman yağacak? İstanbul dolu hangi ilçelerde? İstanbul dolu uyarısı verildi. Meteoroloji uzmanlarına göre, mevsim normalleri üstünde yaşanan sıcaklıkların ardından hava sıcaklıklarının aniden düşmesi bekleniyor. Bu durum dolu ve fırtınaya neden olabilir. Peki, İstanbul dolu ne zaman yağacak? İşte İstanbul dolu yağışının günü saati ve hangi ilçelerde etkili olabileceğine yönelik bilgiler!

İSTANBUL DOLU NE ZAMAN YAĞACAK?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Önceki yağışlara baktığımızda Ümraniye, Çamlıca çevresinde kuvvetli olmuştu. Aslında buranın biraz topografik yapısından da kaynaklanıyor. Çamlıca'nın İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olması. Yaklaşık 250 metre civarında. Denizden gelen akımların direkt atmosferin yukarısına doğru daha hızlı taşınmasına sebebiyet veriyor. O yüzden evet o bölgelerdeki vatandaşların biraz daha dikkatli olmalarında fayda var" dedi.