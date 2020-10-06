Hünnap nedir, nasıl yenir? Hünnap nerede yetişir, faydaları nelerdir?

Müsilaj maddelerinin bir başka özelliği de laksatif olmalarıdır. Bu sayede dışkının yumuşayarak daha kolay dışarı atılmasına olanak sağlar. Yüksek oranda su içermesi de kabızlığı önlemekte aldığı rolü belirleyen bir başka faktördür.

Beslenme, cilt teması veya solunum yoluyla vücuda giren her şey sonunda kana geçer. Kan normal şartlarda kendini temizleme becerisine sahip olsa da aşırı derecede alkol tüketimi, hareketsizlik, çeşitli hastalıklar ve hava kirliliğine bağlı olarak kandaki toksik maddeler artış gösterebilir. Hünnap ise kanın içeriğindeki bu toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Hünnap meyvesinin içeriğinin yaklaşık olarak %80'ini sudan oluşur. Bu bile, hücrelerin su tutması sonucunda meydana gelen ödem probleminin çözümüne yardımcı olması için yeterli bir faktördür. Aynı zamanda suda kolay çözünen çeşitli vitamin ve mineraller de içeren hünnap, bu sayede güçlü bir idrar söktürücü görevi görür.

HÜNNAP MEYVESİ ZAYIFLATIR MI?

Hünnap, yüksek oranda su ve şişerek midede tokluk hissini meydana getiren müsilaj maddelerini içermesi, bağırsak hareketlerini hızlandırması sebebiyle kilo vermeye katkı sağlayan bir meyve olduğu düşünülse de aslında iştah açıcı özelliktedir. Bu sebeple diyet listelerinde hünnap meyvesinden ziyade yapraklarına yer verilmelidir.