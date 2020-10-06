



Prof. Dr. Ahmet Coşar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde mart ayından bu yana yaklaşık 300 hastaya baktıklarını ve şu anda 43 yoğun bakım yatağından hepsinin dolu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Coşar, koronavirüsün tabiatı gereği toplu yaşam alanlarında bulaş riskinin çok fazla olduğunu ifade ederek, "Özellikle pandemi döneminde idari kısıtlamalar nedeniyle toplu yaşam yerlerindeki kısıtlamaların sonucu da özellikle aile içi bulaşlar önemli bir noktaya ulaştı. Bunun yanında özellikle kafeler, sinemalar, yemek salonları gibi toplu yaşam alanlarında; daha doğrusu gençler kafe, restoran gibi mekanlarda daha fazla oturduğu, yani sosyal hayatta aktif oldukları için virüsü evlere taşıma ve evlerde de aile içi bulaşa ciddi bir şekilde neden olduklarını düşünüyoruz. Aile içi bulaş Türkiye'de ciddi oranda. Bundan sonra da toplu yaşam alanları; eğlence yerleri, kafeler bunlar da ciddi oranda bu bulaş için kaynaklık etmekteler" diye konuştu.