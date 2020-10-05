Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Yüz yüze eğitimin masaya yatırılacağı kritik kabine toplantısı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Kabine toplantısı kararları hakkında araştırma yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını paylaşacağı kabine toplantısı kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte kabinede yer alması beklenen konular…
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısı saat 15:00'te başlayacak. Birkaç saat sürmesi beklenen toplantının ardından akşam saatlerinde Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun bir gündemle toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda öncelikli gündem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak. Yunanistan ile yapılacak istikşafi görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek.
Kabine toplantısında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlar da ele alınacak. Türkiye, çatışmaların başından beri Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguluyor. Kabine toplantısında ayrıca terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.
Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadele de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda kabine üyelerini bilgilendirecek, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak.
Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını da sunacak. Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık.
Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur." demişti.