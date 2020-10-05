2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararları da toplantıda konuşulanlar arasında yer alıyordu. Başkan Erdoğan yüz yüze eğitimin başlayacağı sınıflar hakkında önemli bir açıklamada bulundu. İşte merak edilen detaylar...

2, 3, 4, 8 VE 12. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada "Sağlık önceliklerimizden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştiriyoruz. Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüzyüze eğitimi başlatmıştık. Bugün yüzyüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1.sınıfların yanısıra 2. 3. ve 4. sınıflarda yüzyüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallarla yüzyüze eğitime geçilecek." ifadelerini kullandı.