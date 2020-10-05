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    • 05.10.2020 13:03
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    gemisi yeni görev bekliyor

    Limanı'nda bir süredir ikmal ve bakım için demirli olan, önceki gün akşam saatlerinde ise Antalya açıklarına demirleyen gemisi , yeni görevi beklemeye başladı.

    'ın sorumluluk sahasında ilan etmesinin ardından Türkiye daha önce ilan ettiği NAVTEX'leri yeniden yayımladı. İkmal ve bakım için geçen ay Limanı'na demirleyen ve aralıklarla bakımı yapılan cihazları test için açıklarına hareket eden , önceki gece limandan ayrılarak açıkta demirledi.




    Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik arama yapan Oruç Reis'in Antalya açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kıyısından da görünen Oruç Reis'in, verilecek yeni görevi beklediği öğrenildi.

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    Haberler Güncel Sismik araştırma gemisi Oruç Reis yeni görev bekliyor