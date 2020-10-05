Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın cenazesi, törenle baba ocağı Hatay'a gönderildi.

İlçe kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Doç Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde şehit olan 24 yaşındaki Hüseyin Yırtıcı için Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi.