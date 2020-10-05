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    • 05.10.2020 16:32
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    Milli Stoltenberg ile görüştü

    Millî , Jens Stoltenberg'i 'nda askeri törenle karşıladı. Görüşmelerde, başta ve 'daki gelişmeler olmak üzere, ile askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen teknik toplantılar ve  NATO konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

    AA
    Bakan Akar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

    Millî , Jens Stoltenberg ile görüştü.

    Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i 'nda askeri törenle karşıladı.

    Akar ve Stoltenberg, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

    Görüşmelerde, başta ve 'daki gelişmeler olmak üzere, ile askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen teknik toplantılar ve NATO konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

    Görüşmelerde Akar, NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varılmasının önemi ile Türkiye'nin konunun diyalogla ön koşulsuz çözülmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdürdüğünü ifade etti.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü