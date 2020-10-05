5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları sözleri! Türkiye’de öğretmenler günü ne zaman?

Dünya Öğretmenler Günü mesajları sözleri! 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'de öğretmenler günü ne zaman kutlanıyor? 5 Ekim tarihinde dünya genelinde öğretmenler için özel kutlamalar yapılıyor. Kutsal mesleklerden birisi olan öğretmenlik için tebrik mesajları gönderiliyor. Ülkemizde de bu özel günde WhatsApp veya sosyal medya üzerinden mesaj gönderiliyor. Peki, Dünya Öğretmenler Günü mesajları sözleri nelerdir?

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDİR?

UNESCO'nun tavsiyesiyle birçok ülkede 1994 yılından itibaren 5 Ekim Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. UNESCO'nun önerdiği bu tarih, 1966 yılında Paris'te yapılan Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın bitiminde UNESCO temsilcileriyle ILO'nun, Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi anlaşmasını kabul etmeleriyle her yıl kutlanır hale geldi.