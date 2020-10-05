5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları sözleri! Türkiye’de öğretmenler günü ne zaman?

Dünya Öğretmenler Günü mesajları sözleri! 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'de öğretmenler günü ne zaman kutlanıyor? 5 Ekim tarihinde dünya genelinde öğretmenler için özel kutlamalar yapılıyor. Kutsal mesleklerden birisi olan öğretmenlik için tebrik mesajları gönderiliyor. Ülkemizde de bu özel günde WhatsApp veya sosyal medya üzerinden mesaj gönderiliyor. Peki, Dünya Öğretmenler Günü mesajları sözleri nelerdir?
DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDİR?
UNESCO'nun tavsiyesiyle birçok ülkede 1994 yılından itibaren 5 Ekim Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. UNESCO'nun önerdiği bu tarih, 1966 yılında Paris'te yapılan Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın bitiminde UNESCO temsilcileriyle ILO'nun, Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi anlaşmasını kabul etmeleriyle her yıl kutlanır hale geldi.
DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI!
Dünyamızın fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Dünya Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!
O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. 5 Ekim Dünya Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!
Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. 5 Ekim Dünya Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!
Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı, sevgi, eğitim, temizlik, ahlak öğretmeye çalışır. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız. Dünya Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!
Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.
Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!
Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!
Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!
Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı.sevgi,eğitim,temizlik ahlak öğretmeye çalışır. vb. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!
Atatürk'ün öğretmenler için söylediği sözler;
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.
Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.
Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.
Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.
Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.
Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.
Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.
Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu, başarılarınız daim olsun.