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    • 05.10.2020 09:11
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    virüs ile grip aynı anda bulaşır mı? belirtileri nelerdir?

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip virüs şu ana kadar 35 milyonu aşkın kişiye bulaştı. DSÖ'nün küresel salgın olarak ilan ettiği ve damlacıklar ile bulaşan 1 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte insanların en çok merak ettiği soru "Grip ile koronavirüs aynı anda bulaşır mı?" oldu. İşte uzmanların yanıtları...

    Koronavirüsün pek çok belirtisi var. Bunlar ateş, yorgunluk, öksürük, kırgınlık. Grip belirtileri gösteren virüsteki öksürükle, bu dönemlerde yaşanan öksürüğün ayırt edilebilmesi için Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram açıklamalarda bulundu.

    Prof. Dr. Bayram bu süreçte yapılacakları şu sözlerle anlattı: "Aslında Korona mevsim geçişlerinde gördüğümüz nezle, grip, basit soğuk algınlığı belirtileri başlangıçta birbirine çok benziyor.

    Kuru öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, kırgınlık olabiliyor. Korona da virüslerle ortaya çıkan ve soğuk algınlığı ile grip benzeri bulgulara yol açan bir hastalık. Dolayısıyla grip ve soğuk algınlığında ne yapıyorsak onu yapmamız gerekir.

    BASİT GRİP BİRKAÇ GÜNDE GERİLER ANCAK...
    Basit bir gribin birkaç günde gerilemesini bekleriz ancak şikayetler gerilemiyor, ateş yükseliyorsa ve özellikle kuru öksürükte artış ve beraberinde nefes darlığı varsa o zaman bir hastaneye başvurmak gerekir. Bu söylediklerim herhangi bir kronik hastalığı olmayan, normalde sağlıklı bir birey için geçerli.

    Ancak bu dönem sonbahar mevsimi. Bu dönemde yaşanan belirtiler araya basit bir soğuk algınlığı girdiği için mi, yoksa koronaya mı bağlı bunu ayırt etmek zor.

    Ancak bu hastalar bu döneme kadar gözlemedikleri bir durumla, kontrol altına alınamayan öksürük ve yüksek ateşle karşılaşıyorsa, bir hekime başvurmakta fayda var. Astım ve Koah hastalarında da yüksek ateş varsa, balgam çıktıysa doktora başvurmalılar. Korona olmasa bile bakteriyel rahatsızlık ya da, zatürre olmuş olabilir"

    Prof. Dr. Bayram özellikle yüksek ateşe dikkat çekerek, "Belirtilerde net bir ayrım yapmak gerçekten zor. Şimdiye kadar koronada gördüğümüz, öksürük daha yaygın oluyor.

    Ama basit bir soğuk algınlığında, alerjik nezlesi olanlarda, astımı olan birinde de kuru öksürüğü görebiliyoruz. Çok yoğun kuru öksürük varsa biraz daha üzerinde durabiliriz. Yüksek ateş varsa bu önemlidir. Yine basit nezle gripte nefes darlığı çok görülmez" dedi.,

    Uzmanlar hem koronavirüsün hem de gribin aynı anda geçirme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Uzmanlara göre, bir virüs enfeksiyonuna karşı alarma geçen bağışıklık sistemimiz ikinci virüsün yerleşmesi ihtimalini yok ediyor.

    KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
    COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

    EN YAYGIN SEMPTOMLAR:
    Ateş

    Kuru öksürük

    Yorgunluk

    DAHA SEYREK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR:
    Ağrı ve sızı

    Boğaz ağrısı

    İshal

    Konjunktivit

    Baş ağrısı

    Tat alma veya koku duyusunun kaybı

    Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

    CİDDİ SEMPTOMLAR:
    Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

    Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

    Konuşma veya hareket kaybı

    Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.

    Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

    Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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