'TESPİHLE OYNAR GİBİ OYNAMAK İÇİN ALMIŞ'

Konya'da olay yerindeki keşif sırasında, Kadir Şeker'in, savcıya verdiği ifadelerin detayları da ortaya çıktı. Keşif sırasında savcının "Elinde bıçağın ne işi vardı?" sorusuna, Kadir Şeker'in "Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım" karşılığını verdiği tunanağa yansıdı. Bir görgü tanığı ise ifadesinde, Kadir Şeker'in yere düşen Özgür Duran'a tekme attığını, "Lanet olsun" dedikten sonra arkasını dönerek gittiğini kaydetti.

AYŞE DIRLA'NIN RAPORU: DARP YOK

Özgür Duran tarafından darbedildiği öne sürülen Ayşe Dırla hakkında 9 Şubat günü Konya Numune Hastanesi'nden verilen raporda ise 'Darp, cebir izi yoktur' ifadeleri yer aldı.

'HAK ETMEDİĞİMİZ DURUMLAR YAŞADIK'

Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç (48), oğlunu kaybedeli 8 ay olduğunu, acısını halen yaşadığını kaydetti. Oğlunun kötü biri olmadığını söyleyen Dalkılıç, "Hak etmediğimiz durumlar yaşadık. Küfürlere maruz kaldık. Çocuğumun mezar yerine kadar sorunlar yaşadık" dedi. Kadir Şeker ve avukatlarının, 'kadına şiddet' gerekçesini savunmalarının temeli yaptıklarını anlatan Dalkılıç, "Kadına şiddet diye bir şey yok. O şekilde yola çıktılar. Ayşe Dırla'nın darbedilmediğine dair rapor var" diye konuştu.