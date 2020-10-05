Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.10.2020 22:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2020 22:32
    ABONE OL

    Gardaş vuruyor namert kaçıyor! Haber ekibi Ermeni askerlerin bıraktıklarını görüntüledi

    'ın, 'daki sivillere alçakça saldırmasının ardından Gardaş karşı saldırıya geçti ve Ermeni sunu darmaduman etti. Azerbaycan Ordusu'nun ele geçirdiği yerlerde Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin siperden kaçmaması için zincirlerle bağlandığı ortaya çıktı. Haber ekibi de o anları saniye saniye görüntüledi.

    Ermenistan'ın, Azerbaycan'daki sivillere alçakça saldırmasının ardından Gardaş karşı saldırıya geçti ve Ermeni ordusunu darmaduman etti.

    Azerbaycan Ordusu'nun ele geçirdiği yerlerde Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin siperden kaçmaması için zincirlerle bağlandığı ortaya çıktı.

    Askeri araçlara siperlere zincir ya da kelepçe ile bağlanan Ermeni askerlerin görüntüleri sosyal medyada da yer aldı.

    ATV Haber ekibi de o anları saniye saniye görüntüledi.

    ERMENİ ASKERLERİ KAÇMASIN DİYE BAĞLADILAR
    Ermenistan Ordusu'nda moral motivasyonun düştüğü, cepheden kaçmaya eğilimli askerlerin ise kelepçe ya da zincirlerle bağlandığını görüntüleyen Azeri askeri, "Alçağın ayağını bağlamışlar, kaçmayasın! Şerefsizler" dedi.

    DAMLA KAYAYERLİ
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Gardaş vuruyor namert kaçıyor! ATV Haber ekibi Ermeni askerlerin bıraktıklarını görüntüledi