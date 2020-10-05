Ermenistan'ın, Azerbaycan'daki sivillere alçakça saldırmasının ardından Gardaş karşı saldırıya geçti ve Ermeni ordusunu darmaduman etti.
Azerbaycan Ordusu'nun ele geçirdiği yerlerde Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin siperden kaçmaması için zincirlerle bağlandığı ortaya çıktı.
Askeri araçlara siperlere zincir ya da kelepçe ile bağlanan Ermeni askerlerin görüntüleri sosyal medyada da yer aldı.
ATV Haber ekibi de o anları saniye saniye görüntüledi.
ERMENİ ASKERLERİ KAÇMASIN DİYE BAĞLADILAR
Ermenistan Ordusu'nda moral motivasyonun düştüğü, cepheden kaçmaya eğilimli askerlerin ise kelepçe ya da zincirlerle bağlandığını görüntüleyen Azeri askeri, "Alçağın ayağını bağlamışlar, kaçmayasın! Şerefsizler" dedi.
DAMLA KAYAYERLİ