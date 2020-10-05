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    • 05.10.2020 22:43
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    'de bombalı araçla terör saldırısı! Yaralılar var

    Son dakika haberi... ’nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolünde bulunan ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

    Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı!

    'nin kuzeybatısında bulunan ve Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan ilçe merkezinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

    4 KİŞİ YARALANDI
    Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı.

    SALDIRILARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG YAPIYOR
    Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin / tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

    YPG/PKK'lı teröristler, ile arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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