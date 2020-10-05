Asya’yı yaşatalım

Antalya'da 14 aylık SMA hastası Asya Demir, verdiği yaşam mücadelesinde destek bekliyor. Güneş ve Bayram Demir çifti, Asya'yı hayatta tutabilmek için mücadele ediyor.

Rahatsızlığı ilerleyen kızları için bir şey yapamamanın üzüntüsünü yaşayan aile, her geçen gün hareket kabiliyetini biraz daha kaybeden Asya'nın yaşama tutunabilmesi için gen terapisine umut bağladı.

ABD'de "Zolgensma" adlı tedaviye ulaşabilmek için seslerini hayırseverlere duyurmaya çalıştı. Anne Demir, "Bu ilaca kavuşmamız için lütfen bize destek olun" çağrısı yaptı.