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    • 05.10.2020 Gazete
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    Asya’yı yaşatalım

    14 aylık hastası Asya bebeğin hayata tutunabilmesi için ’de tedaviye ihtiyacı var.

    Asya’yı yaşatalım

    Antalya'da 14 aylık hastası Asya Demir, verdiği yaşam mücadelesinde destek bekliyor. Güneş ve Bayram Demir çifti, Asya'yı hayatta tutabilmek için mücadele ediyor.

    Rahatsızlığı ilerleyen kızları için bir şey yapamamanın üzüntüsünü yaşayan aile, her geçen gün hareket kabiliyetini biraz daha kaybeden Asya'nın yaşama tutunabilmesi için gen terapisine umut bağladı.

    'de "Zolgensma" adlı tedaviye ulaşabilmek için seslerini hayırseverlere duyurmaya çalıştı. Anne Demir, "Bu ilaca kavuşmamız için lütfen bize destek olun" çağrısı yaptı.

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