Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma sürecinde olduğu Yağmur Aşık gündemden düşmüyor. Eşini öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen genç kadın, katıldığı bir televizyon programında şoke eden itiraflarda bulundu. Aşık, "Çok samimi olmadığım bir arkadaşım beni bir yere bırakacaktı, arabada bana tecavüz etmeye çalıştı. Ben orada kendimi koruyamasaydım, bana tecavüz edip belki de daha sonra öldürüp gömecekti. Evli değildim o zamanlar. Daha reşit bile değildim bu olayı yaşadığımda. İnsan kendini korumalı" dedi. Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur ile Emre Aşık'ı öldürtmek için plan yaptığı iddia edilmişti. Sungur, katıldığı bir canlı yayında "Yağmur, Emre'yi insanı kemikleriyle yiyen bir domuzla aynı depoya kapatıp öldürtecekti" demişti.