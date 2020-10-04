Dünyanın en iyi korunan lideri Trump da Corona’ya yakalandı!

ABD Başkanı ve eşi Melania Trump önce beyaz saray'da karantinaya alındı. ardından başkan, apar topar askeri hastaneye kaldırıldı. Herkes 74 yaşındaki ABD liderinin sağlığını ve dünyanın geleceğini tartışmaya başladı.
'HİC'KS İYİ DEĞIL!
Dünya, ABD'ye kilitlendi. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Coronavirüs'e yakalandı. Yüksek ateş ve öksürük şikayetleri yaşayan ABD Başkanı, dün Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. En çok merak edilen ise virüsün Trump'a nasıl bulaştığıydı... İddiaya göre Trump'ı 31 yaşındaki danışmanı Hope Hicks yaktı! Perşembe günü COVİD-19 testi pozitif çıkan Hicks, başkanlık uçağı Air Force One'a alındı. ABD medyasına göre Hicks, Trump'a eşi Melania'dan bile yakındı! Genç danışman, kravatını hatta ayakkabısını bağladığı başkana böylece virüsü bulaştırdı! Doktoru Sean Conley, Trump'a ilaç tedavisine başlandığını açıkladı. "Başkan'ın çok iyi olduğunu bildirmekten dolayı mutluyum" ifadesini kullandı.
Trump'ın hayatını kaybetmesi halinde görevi Başkan Yardımcısı Mike Pence'in alacağı iddia edildi.
Trump'ın COVİD-19'a yakalanmasının ardından Beyaz Saray'ın rengi kırmızıya çevrildi. Bu durum, tarihte ikinci kez gerçekleşti! İlki, 2. Dünya Savaşı'nda acil durum nedeniyle yapılmıştı.
ÖLÜRSE NE OLACAK?
Trump'ın Coronavirüs'e yakalanmasının ardından herkes, 'ölürse' ne olacağını merak etti. Buna göre Trump ölürse seçim ertelenmeyecek. Oy pusulaları seçmenlere gönderildiği için Trump, ölse bile seçimlerde Biden ile yarışacak! Trump için kullanılan oylar, Cumhuriyetçi Parti'nin göstereceği yeni adaya yazılacak.