Dünya, pandemi kriziyle boğuşurken Türkiye, yatırımlarına devam etti. Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi dün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi.
Erdoğan, Reyhanlı Barajı'nın sulayacağı 585 bin dekar arazinin çiftçilere 451 milyon lirayı aşkın gelir artışı sağlayacağını söyledi.
Törene, video konferans yöntemiyle katılan Erdoğan, şu mesajları verdi:
Türkiye dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta duruyor.
Coronavirüs salgının etkisiyle yeniden şekillenen küresel dünya düzeninde ülkemizin hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalışıyoruz.
Balkanlar'da Kafkaslar'da Akdeniz'de olduğu gibi sınır hattımızda istikrar sağlanana kadar aktif şekilde yer almaya devam edeceğiz.
Siyasi ve ekonomik alanda en güçlü devlet olma hedefindeyiz.
YERLİ AŞI MÜJDESİ
Bakan Koca, yerli aşıyla ilgili Başkan Erdoğan'a bilgi verdi: Üç aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki 7-10 gün içinde geçmiş olacağız.