Koca, yerli aşıyla ilgili Başkan Erdoğan'a bilgi verdi: Üç aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki 7-10 gün içinde geçmiş olacağız.

Başkan Erdoğan'dan 'Suriye' mesajı: Ya temizlenir ya da kendimiz yaparız