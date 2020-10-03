



Dedektör köpeğin şüpheli yolcunun valizine tepki vermesi üzerine, yolcu havalimanından çıkış yapacağı sırada durdurularak valizi x-ray taramasından geçirildi. X-ray taramasından geçen valizde şüpheli yoğunluğa rastlanmasıyla yapılan aramada, giysilerin arasında gizlenen, 5 adet şeffaf poşet içerisinde Afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Bu operasyonda 6 kilogram 215 gram uyuşturucu ele geçirildi. Üst üste yapılan ikinci ve üçüncü operasyonda ise, yabancı uyruklu yolcunun bagajında 2 kilogram Khat bitkisi, bir başka yabancı uyruklu yolcunun valizinde ise toplam 10 kilogram ağırlığında esrar yakalandı. Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.





