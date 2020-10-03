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    Kobranın Türkçe sözlüklerde geçen diğer adı hangisidir? Kim Olmak İster sorusu

    Kobranın Türkçe sözlüklerde geçen diğer adı hangisidir sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    Kobranın Türkçe sözlüklerde geçen diğer adı hangisidir?

    Kobranın Türkçe sözlüklerde geçen diğer adı hangisidir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Kobranın Türkçe sözlüklerde geçen diğer adı hangisidir?

    A: Gözlüklü yılan

    B: Kulaklıklı yılan

    C: Eldiveli yılan

    D: Atkılı yılan

    Doğru Cevap: A:Gözlüklü yılan

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