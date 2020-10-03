Dünya pandemi kriziyle boğuşurken Türkiye yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Konya Şehir Hastanesi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.
Erdoğan, açılış konuşmasında şu mesajları verdi:
BUGÜN dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamı ülkemizin etrafında yer alıyor. Bu tablo Türkiye'nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük.
TÜRKİYE yeni dünya düzeninde dışlanmak isteniyor. Bir yandan ülkemizin bütünlüğünü devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları birer birer yerine getirdik. Artık hem sahada hem de masada yeri olan bir ülkeyiz.
BİZİ yolumuzdan döndürmeye çalıştılar hamdolsun bu yoldan dönmedik dönmeyeceğiz. Hep söylediğimiz gibi başaramadılar başaramayacaklar.
ÜLKEMİZE tehditlerle komik gövde gösterileriyle geri adım attıramayanlar nihayet diyalog çağrımıza kulak vermek zorunda kaldı.
TÜRKİYE olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın yanındayız.
İNŞALLAH 2023'e kadar yeni döneme girmiş olacağız. Buradan gençlere seslenmek istiyorum. Lütfen şimdiden ülkemizin 2053 vizyonunu geliştirmek için çalışmaya başlayın.
Konya Şehir Hastanesi, 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere bin 250 yatakla hizmet verecek.
Hastanede, 380 poliklinik ve 49 ameliyathane, 73 görüntüleme odası, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odanın yanı sıra 8 adet de suit oda bulunuyor.