Türker Öksüz kimdir? Kars Valisi Türker Öksüz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türker Öksüz kimdir, kaç yaşında nereli? Kars Valisi Türker Öksüz kimdir? Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in tutuklanmasının ardından yerine kimin getirileceği merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ve yerine Kars Valisi Türker Öksüz'ün geçeceği belirtildi. Peki, Türker Öksüz kimdir?

TÜRKER ÖKSÜZ KİMDİR?

Kars Valisi Sayın Türker Öksüz, 1970 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1986 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 2004-2005 yılları arasında Yüksek Lisansını Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) tamamlamıştır. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dalında doktora çalışmaları devam etmektedir.