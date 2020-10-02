Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile başkent Roma'da bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı Di Maio kritik görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.





Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası toplum bir şey yapmak istiyorsa Ermenistan'ı derhal Azerbaycan topraklarından çeksin." dedi.







Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun sözlerinin satır başları:

Azerbaycan ve Ermenistan meselesinde biz bu sorunun barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz. Azerbaycan'ın kendi topraklarını almak için gerekli gücü var. Ateşkes için Ermenistan'ın işgal ettiği bu topraklardan çekilmesi lazım. Azerbaycan bizden talepte bulunursa kim ne derse desin gerekli desteği vermekten çekinmeyiz.





