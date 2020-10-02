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    • 02.10.2020 15:07
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    Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma '' çağrısı: Derhal çeksin

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile başkent Roma'da bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı Di Maio kritik görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplum bir şey yapmak istiyorsa 'ı derhal topraklarından çeksin." dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile başkent Roma'da bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı Di Maio kritik görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.


    Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası toplum bir şey yapmak istiyorsa Ermenistan'ı derhal Azerbaycan topraklarından çeksin." dedi.


    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun sözlerinin satır başları:

    ve meselesinde biz bu sorunun barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz. Azerbaycan'ın kendi topraklarını almak için gerekli gücü var. Ateşkes için Ermenistan'ın işgal ettiği bu topraklardan çekilmesi lazım. Azerbaycan bizden talepte bulunursa kim ne derse desin gerekli desteği vermekten çekinmeyiz.







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