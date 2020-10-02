Ölümcek adam! Türkiye Covid'e savaş açtı ancak vurdumduymazlar umursamadı

YUH ARTIK

Çorum'da ekipler maske takmayan Alp Ü.'ye para cezası uyguladı.

Kimliği yanında olmadığı için polis merkezine götürülmek istenen Alp Ü., polis memuruna "Hastayım ben neden polis merkezine götürüyorsunuz? Sen hastalıktan anlamıyor musun? Allah senin başına da versin" diye bağırdı.