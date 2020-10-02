Ölümcek adam! Türkiye Covid'e savaş açtı ancak vurdumduymazlar umursamadı

Şişli'de Örümcek Adam kostümü giyinen bir kişi, gösteri yaptı! Vatandaşı etrafında topladı.
Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenler, maskeleri çıkarttı. Sosyal mesafe hiçe sayıldı. Olaya tanık olanlar, şaşırdı: Virüs, bulaşmak için çok zorlanmamıştır!
TOPLU TAŞIMA
Beyoğlu'nda ekipler Coronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
Kurtuluş-Yenikapı hattında sefer yapan özel halk otobüsünün şoförü, Corona pozitif çıktı. Hemen karantinaya alındı.
YANLIŞ REÇETE!
Kütahya'da E.K. "Co 19" adıyla bir karışım yaptı. Su şişelerine doldurup satmaya başladı.
Şişelerin üzerine de "4 yemek kaşığı ilacı 1 bardak suya koy, günde 3 defa iç" yazılı notlar yapıştırdı. Ekipler, depoyu bastı. Sahte ilaçlara el koyarken zanlı gözaltına alındı.
YUH ARTIK
Çorum'da ekipler maske takmayan Alp Ü.'ye para cezası uyguladı.
Kimliği yanında olmadığı için polis merkezine götürülmek istenen Alp Ü., polis memuruna "Hastayım ben neden polis merkezine götürüyorsunuz? Sen hastalıktan anlamıyor musun? Allah senin başına da versin" diye bağırdı.