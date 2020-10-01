Son dakika: İstanbul'da yasağa rağmen asker uğurlama törenleri devam ediyor: Polis, konvoyu otogara almadı





POLİSTEN MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

Ekipler, asker uğurlamaya gelenlerin oluşturduğu kalabalığa hem otogar girişinde hem de otogar içerisinde sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Kalabalığın maske ve sosyal mesafe kurallarına genel olarak uyduğu gözlendi.