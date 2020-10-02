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    • 02.10.2020 13:37
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    ? ÖSYM- tercih kılavuzu!

    ÖSYM tercih kılavuzunu yayınladı ve işlemler alınmaya başlandı. Peki ? Mühendislik tamamlama tercih kılavuzundaki bilgiler doğrultusunda tercihlerin yapılması büyük önem taşıyor. Peki tercih işlemleri nasıl yapılır, ne zamana kadar devam edecek? Teknik öğretmenleri yakından ilgilendiren mühendislik tamamlama ile ilgili merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Mühendislik tamamlama nedir? ÖSYM-Mühendislik tamamlama tercih kılavuzu!

    Mühendislik tamamlama hakkındaki bilgiler gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM mühendislik tamamlama tercih kılavuzunu yayınladı ve tercihleri almaya başladı. 1 Ekim itibariyle başlayan mühendislik tamamlama tercih işlemlerinin ne zamana kadar süreceği merak ediliyor. Diğer yandan nerden ve nasıl yapılacağı da araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar…

    MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

    Tercih işlemleri, 1-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. ÖSYM'ye gönderilecek tercih listeleri ile bu amaçla gönderilen dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde adayların YÖKSİS'teki eğitim bilgileri esas alınacaktır. 2015 Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar, 2018 İlkbahar-Sonbahar, 2018-ALES/2, 2019-ALES/1, 2019-ALES/2, 2019-ALES/3 veya 2020-ALES/1 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının (ALES) herhangi birinde en az 50 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programından
    mezun olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

    MEZUN OLUNAN PROGRAMIN ADI VE KODU
    Kodu Programın Adı
    3125 BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
    3126 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
    3128 BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
    3154 DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ
    3161 ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
    9766 ELEKTRİK EĞİTİMİ
    3164 ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
    6165 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
    3167 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ
    3172 ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ
    3236 KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ
    8347 KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
    9446 MAKİNE MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
    5144 MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
    5117 MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ
    3253 MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ
    3255 MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ
    5120 MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
    8231 METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
    3260 METAL ÖĞRETMENLİĞİ
    3264 MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ
    8233 MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ
    3278 OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ
    3323 TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ
    3326 TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
    3329 TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ
    3330 TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ
    8350 TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ
    3333 TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
    3359 YAPI ÖĞRETMENLİĞİ
    3360 YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
    8285 YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ
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    Haberler Güncel Mühendislik tamamlama nedir? ÖSYM-Mühendislik tamamlama tercih kılavuzu!