Mühendislik tamamlama nedir? ÖSYM-Mühendislik tamamlama tercih kılavuzu!

Mühendislik tamamlama hakkındaki bilgiler gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM mühendislik tamamlama tercih kılavuzunu yayınladı ve tercihleri almaya başladı. 1 Ekim itibariyle başlayan mühendislik tamamlama tercih işlemlerinin ne zamana kadar süreceği merak ediliyor. Diğer yandan nerden ve nasıl yapılacağı da araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar…