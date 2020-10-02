Mühendislik tamamlama nedir? ÖSYM-Mühendislik tamamlama tercih kılavuzu!

Mühendislik tamamlama hakkındaki bilgiler gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM mühendislik tamamlama tercih kılavuzunu yayınladı ve tercihleri almaya başladı. 1 Ekim itibariyle başlayan mühendislik tamamlama tercih işlemlerinin ne zamana kadar süreceği merak ediliyor. Diğer yandan nerden ve nasıl yapılacağı da araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar…
MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, 1-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. ÖSYM'ye gönderilecek tercih listeleri ile bu amaçla gönderilen dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde adayların YÖKSİS'teki eğitim bilgileri esas alınacaktır. 2015 Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar, 2018 İlkbahar-Sonbahar, 2018-ALES/2, 2019-ALES/1, 2019-ALES/2, 2019-ALES/3 veya 2020-ALES/1 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının (ALES) herhangi birinde en az 50 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programından
mezun olan adaylar tercih yapabileceklerdir.
MEZUN OLUNAN PROGRAMIN ADI VE KODU
Kodu Programın Adı
3125 BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
3126 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
3128 BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
3154 DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ
3161 ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
9766 ELEKTRİK EĞİTİMİ
3164 ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
6165 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
3167 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ
3172 ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ
3236 KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ
8347 KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
9446 MAKİNE MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
5144 MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
5117 MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ
3253 MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ
3255 MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ
5120 MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
8231 METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
3260 METAL ÖĞRETMENLİĞİ
3264 MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ
8233 MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ
3278 OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ
3323 TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ
3326 TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
3329 TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ
3330 TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ
8350 TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ
3333 TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
3359 YAPI ÖĞRETMENLİĞİ
3360 YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
8285 YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ