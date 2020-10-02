"AŞIRIYA KAÇMIŞ OLABİLİRİM, ÖZÜR DİLERİM"

Olay günü kendi kendisine söylendiğini anlatan Yolcu, "Bu olayda biraz fazlaya kaçmış olabilirim. Bundan dolayı gerçekten özür dilerim. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Öncesinde yaşasaydım doktora giderdim. Tamamen bilinçdışı yapılmış bir hareket. Bana yakışan bir durum değildir. Aldığım yoğun eğitimler nedeni ile bir çöküş yaşadım. Bu çöküşün verdiği neden ile duygu durum bozukluğu yaşadım. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi görmeye devam ediyorum" dedi.



Mağdur kızların avukatları ise güvenlik kamera kayıtlarına bakıldığında sanığın kendi kendine söylenme gibi bir eylemi olmadığını, doğrudan başörtülü kızlara saldırdığını dile getirdi. Sanığın önceki savunmalarıyla çeliştiğini de belirten mağdur avukatları, benzer bir olay nedeniyle başka bir davadan da yargılandığı için hükmün geriye bırakılmamasını, cezasının infaz edilmesini talep etti.