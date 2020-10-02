Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Twitter hesabından yapılan paylaşımda bestesini Esat Kabaklı'nın yaptığı 'Bil Oğlum' türküsünün sözleri yer aldı.
Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2020
Dostun Kim Düşmanın Kim Sez Oğlum
Tarihini Şerefinle Yaz Oğlum #TürkiyeAzerbaycan 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/dHRS1TRcCE
Ayrıca Türkiye Azerbaycan Ortak Tatbikatının görüntüleri de yer alan paylaşımda türkünün, "Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum, Dostun Kim Düşmanın Kim Sez Oğlum, Tarihini Şerefinle Yaz Oğlum" dizelerine yer verildi.