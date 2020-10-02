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    • 02.10.2020 13:12
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    ’ndan tüyleri diken diken eden '' paylaşımı

    Son dakika haberi... ’ndan Türkiye Ortak Tatbikatından görüntülerin yer aldığı '' türkülü paylaşım yapıldı.

    () tarafından Twitter hesabından yapılan paylaşımda bestesini Esat Kabaklı'nın yaptığı '' türküsünün sözleri yer aldı.



    Ayrıca görüntüleri de yer alan paylaşımda türkünün, "Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum, Dostun Kim Düşmanın Kim Sez Oğlum, Tarihini Şerefinle Yaz Oğlum" dizelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden 'Bil Oğlum' paylaşımı