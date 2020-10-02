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    • 02.10.2020 Gazete
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    Başkan ’a sert çıktı: Haydut devlet

    Başkan , Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada ’a sert çıktı: Bu haydut devlete destek verenlerden hesap soracağız

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    TBMM'nin 27'nci Dönem İkinci Yasama Yılı Başkan 'ın konuşması ile başladı. Özellikle dış politika konularında kritik mesajlar veren Erdoğan şunları söyledi:

    Ermeniler'in, kadim toprağı Karağ'ı işgaline ve gerçekleştirdikleri sivil katliamlarına karşı kör, sağır, dilsiz kalanların, bugün sergiledikleri tavır da ikiyüzlülüktür... Bu haydut devlete destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum.

    Terör tehdidini kaynağında kurutma stratejimiz çerçevesinde örgüt yuvalarını birer birer ortadan kaldırıyoruz. Fitne çukurlarını tamamen bitirene kadar operasyonlarımız sürecek.

    olarak, 'de çatışma, gerilim, haksızlık, hukuksuzluk peşinde asla değiliz. Tek talebimiz, ülkemizin haklarına saygı gösterilmesidir.

    AB, ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür.

    İDAMI ONAYLARIM
    Erdoğan, iç politikaya ilişkin ise şunları söyledi: Meclis idam ile ilgili olumlu karar verdiğinde onama makamı olarak ben de bunu onaylarım. 'nin varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır.


    ŞİDDETE AF YOK
    Başkan Erdoğan, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında "4. Kadın Konferansı"na video mesaj gönderdi: Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur.



    YUNANİSTAN ÇILDIRACAK
    Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklılığını destekledi.


    Türkiye- arasındaki deniz sınırı anlaşmasını dün tescil etti. Yunan'ı, Rum'u delirdi.

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