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    • 02.10.2020 14:35
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    sinin boğaz geçişi için son hazırlıkları

    Son dakika haberine göre sinin, 'nda yapacağı boğaz geçişi için son hazırlıklar 'deki 'nda gerçekleştiriliyor.

    Boğaz geçişi için son hazırlıklar

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine bu yıl giren si, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları için Silifke ilçesindeki 'nda bulunuyor.

    'deki sondaj görevi için "molasını" tamamlayıp 10 Ekim'de demir alacak gemi, vatandaşların da ilgisini çekiyor.

    Vatandaşlar, 227 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip gemiyle özçekim yapıyor.

    ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, 'nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak." ifadesini kullanmıştı.

    Bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kanuni'nin ilk sondaj görevini Karadeniz'de yapacağı bildirilmişti.

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    Haberler Güncel Kanuni sondaj gemisinin boğaz geçişi için son hazırlıkları